Пекин, , 03:23 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил 31 мая поздравительное послание Башару Асаду в связи с его переизбранием на пост президента Сирии, сообщает агентство Синьхуа.

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Сирия поддерживают традиционную дружбу, а Сирия является одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

Он сказал, что придает большое значение развитию китайско-сирийских отношений и готов работать с Асадом, чтобы использовать 65-летие двусторонних дипломатических отношений в этом году как возможность к большим достижениям в китайско-сирийских отношениях.

Китай, добавил он, твердо поддерживает Сирию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности и будет оказывать Сирии столько помощи, сколько позволит ее потенциал в борьбе с пандемией COVID-19, оживлении ее экономики и улучшении благосостояния народа, с тем чтобы постоянно поднимать китайско-сирийское сотрудничество на новый уровень.