Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 июня ростом. Dow Jones прибавил меньше других.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 25,07 пункта (0,07%), до уровня 34 600,38 пункта. S&P 500 прибавил 6,08 пункта (0,14%), поднявшись до уровня 4208,12 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 19,85 пункта (0,14%), до уровня 13 756,33 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,78 до уровня $68,76 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 июня разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq.

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