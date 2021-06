Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Disney запустил в производство новый сериал по франшизе «Звёздные войны», в центре повествования которого будет находиться предводитель ситхов Дарт Мол. Об этом 2 июня сообщает портал Geekosity.

Источники издания сообщили, что проект находится на ранней стадии реализации. Издание We Got This Covered отметило, что некоторые фанаты могут предположить, что шоу станет продолжением сюжета картины «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».

Однако, как написал автор статьи, в действительности продолжением картины про Соло станет шоу, сюжет которого расскажет о приключениях Лэндо Калриссиана. Таким образом, пока нет информации о том, какой промежуток временной шкалы «Звёздных войн» охватит новое шоу Lucasfilm.

Напомним, Дарт Мол впервые появился в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» после того, как в 1999 году состоялась премьера ленты «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Тогда роль Дарта Мола исполнил актёр Рэй Парк.

