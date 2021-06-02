Мадрид, , 23:49 — REGNUM Сегодня, 2 июня, портал The Telegraph рассказал, что мадридский «Реал» рассматривал кандидатуру Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.

По данным источника, руководство «сливочных» обращалось к нынешнему наставнику «Ромы» перед тем, как пригласить Карло Анчелотти. Жозе Моуриньо ответил отказом. Его не заинтересовало предложение «Реала», и он также сообщил, что намерен работать в итальянской клубе.

Напомним, что Жозе уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год.