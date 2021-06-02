Оттава, , 23:46 — REGNUM Правительство провинции Онтарио, Канада, выделит $31 млн на лечение психического здоровья детей и молодых людей, сообщает Canadian Press 24.

Деньги пойдут на помощь тем, кто нуждается в лечение различных психологических проблем и зависимостей. Среди прочего средства позволят облегчить доступ к услугам и сократить время ожидания помощи. Часть денег потратят на услуги по онлайн-консультированию, отметила министр здравоохранения Онтарио Кристин Эллиот.

«Прошедший год был чрезвычайно трудным для молодежи и детей, особенно из-за необходимости приспособиться к дистанционному обучению. Когда страдают молодежь и дети, то под удар попадают их семьи и целые сообщества», — сказала Эллиот.

Напомним, правительство Онтарио не планирует в ближайшее время возвращать детей в школы, так как беспокоится о росте заболеваемости коронавирусом. Эксперты не довольны такой ситуацией и утверждают, что закрытие школ крайне негативно отражается на психическом здоровье детей.