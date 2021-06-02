Пекин, 2 июня 2021, 22:17 — REGNUM Китай осуществил запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» («Великий поход — 3В») с метеорологическим спутником на борту, сообщают 2 июня СМИ КНР.
Ракета должна вывести на орбиту метеоспутник второго поколения «Фэнъюнь-4В».
Космический старт состоялся в 19:17 мск на космодроме Сичан в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая.
Космический аппарат войдёт в орбитальную группировку Китая и улучшит прогнозирование погоды и экологический мониторинг.
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