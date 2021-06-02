Прага, , 21:48 — REGNUM Вопрос об импичменте президента Чехии Милоша Земана будет обсуждаться в сенате республики через несколько дней, сообщил 2 июня журналистам председатель комитета по безопасности верхней палаты Павел Фишер.

Эта инициатива основана на том, что, по мнению комитета по безопасности, Земан «не способен выполнять обязанности главы государства». Как заявил сенатор, президент нарушает своими действиями конституцию.

Фишер заявил, что Земан поступил не в интересах Чехии, когда, комментируя скандал вокруг Врбетице, упомянул об альтернативных версиях возгорания, то есть не отстаивал антироссийскую версию как единственную.

Фишер «Об этом предложении — освободить Земана от поста президента — на будущей неделе состоится голосование в сенате».

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