Москва, , 21:17 — REGNUM Заявление Швейцарии об отказе в аккредитации журналистам, вакцинированным российским препаратом «Спутником V» не повлияет на проведение встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает агентство RT.

«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, повлияет ли такое заявление Швейцарии на планы российской стороны, касающиеся встречи президентов России и США в Женеве.

По словам Пескова, швейцарская сторона не предъявляла к делегации России никаких требований по вакцинации или показателей тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Швейцария объявила о начале аккредитации журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая должна пройти в Женеве 16 июня.

При этом было заявлено, что журналистам, не привитым о коронавируса «европейскими» вакцинами, будет оказано в аккредитации.

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