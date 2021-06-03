Массачусетс, США, , 00:25 — REGNUM Управление паромного сообщения в американском штате Массачусетс подверглось хакерской атаке с целью вымогательства, сообщает 2 июня FoxNews.

Известно, что преступники использовали вредоносное программное обеспечение. По этой причине работа учреждения затруднена, а в расписании ожидаются сбои.

Проблему устранить еще не удалось, но специалисты уже работают над тем, чтобы оценить нанесенный атакой ущерб. Сайт управления, отмечает издание, в настоящее время загружается очень медленно, а некоторые страницы вовсе не работают.

Напомним, 1 июня американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы. В JBS объявили, что инцидент может задержать определенные транзакции с клиентами и поставщиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские спецслужбы расследуют новую фишинговую атаку в отношении правительственных структур США.