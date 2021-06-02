Москва, , 20:26 — REGNUM Американские военные могут покинуть Афганистан быстрее, чем ранее заявлял Вашингтон, сообщила 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью NEWS.ru.

Отметив, что Вашингтон официально не подтверждает сообщений о сокращении сроков вывода своего контингента и продолжает упоминать о 11 сентября 2021 года как о крайнем сроке, Захарова сказала:

«Вместе с тем обращают на себя внимание ускоренные темпы сворачивания американцами военного присутствия в Афганистане (выведено до половины персонала и техники), что может свидетельствовать о более раннем завершении процесса».

В Москве считают, отметила дипломат, что вывод иностранных войск будет способствовать урегулированию ситуации в Афганистане. Без ухода американцев сложно рассчитывать на стабилизацию обстановки в республике.

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