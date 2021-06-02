Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт экстремальный забег «Стальной характер», сообщают организаторы мероприятия.

В рамках инициативы горожанам предстоит бег с препятствиями. Участники забега проползут под колючей проволокой, поднимутся по вертикальной стене и преодолеют страх высоты. Будут и другие испытания.

Однако цена может отпугнуть жителей: за участие нужно заплатить от 1490 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе прошла «Майская прогулка». Аналогичное мероприятие провели в конце мая 2021 года в Сысерти.

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