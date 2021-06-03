Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Экс-президент США Дональда Трамп перестал вести свой блог, который создал после того, как крупнейшие социальные сети заблокировали его аккаунты, сообщает 2 июня CNBC со ссылкой бывшего представителя Белого дома Джейсона Миллера.

Известно, что с официального сайта Трампа была удалена созданная страница под названием «С рабочего места Дональда Трампа». Восстановление не планируется. Источник не сообщил причины данного поступка и не стал раскрывать дополнительную информацию.

Как передавалоИА REGNUM, аккаунт Трампа был заблокирован в соцсети Twitter в последние дни его пребывания на посту главы Белого дома США. Более того, политик потерял доступ к Instagram и Facebook.

На данный момент судьба аккаунтов Трампа не решена. Независимый совет Facebook в мае принял решение продлить временную блокировку аккаунта экс-президента, но отметил, что не считает верным блокировать его аккаунты навсегда. Данный вопрос вновь будет обсуждаться в октябре-ноябре.