Москва, , 19:28 — REGNUM 23-летний датский фланговый защитник пражской «Славии» Александер Хартманн Бах попал в сферу трансферных интересов московского «Спартака». Об этом 2 июня сообщило издание Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Фортуны Лиги Александер Бах принял участие в 17-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Александер Бах перешел в «Славию» 5 января 2021 года из датского «Сеннерйюска» за 1,75 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. Контракт датчанина с чешским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен подписать опорного полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала.