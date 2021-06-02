Осло, , 19:09 — REGNUM 2 июня в Малаге (Испания) на стадионе «Ла Росаледа» сборная Норвегии по футболу в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Люксембурга. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды объявили стартовые составы.

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Кристоффером Карлссоном.

Стартовые составы команд:

Норвегия: Андре Хансен, Кристофер Айер, Стефан Страндберг, Биргер Мелинг, Юнас Свенссон, Мортен Торсбю, Мохамед Эльюнусси, Йенс Петер Хауге, Александер Серлот, Эрлинг Холанд.

Люксембург: Антони Морис, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Марвин Да Граса, Кристофер Мартинес Перейра, Данел Синани, Оливье Тилль, Жерсон Родригеш, Морис Девилль, Мика Пинту.

Последний матч двух этих команд состоялся 11 октября 2003 года и завершился минимальной победой сборной Норвегии со счетом 1:0.