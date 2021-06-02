Москва, , 18:56 — REGNUM Руководству ЦСКА удалось продлить контракт с 31-летним российским центральными защитником Виктором Васиным до конца сезона 2021/22. Об этом 2 июня сообщило издание Sport24. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российский Премьер-лиги Виктор Васин принял участие в тринадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

Виктор Васин перешел в московский ЦСКА 1 января 2011 года из «Спартака» (Нальчик) за 700 тысяч евро. В сезонах 2014/15 и 2016/17 Виктор Васин выступал за «Мордовию» и «Уфу» на правах аренды.