Ялта, Крым, , 18:06 — REGNUM Единственный общественный сквер на территории курортного посёлка Парковое, входящего в Ялтинскую агломерацию, застраивают. Тревогу забили жители посёлка — по их сведениям территория сквера оказалась в частных руках, здесь планируют построить многоэтажный дом и кафе.

Небольшой сквер с детской площадкой и реликтовыми растениями некогда был частью ландшафтного парка усадьбы «Новый Кучук-Кой». Парк фактически полностью закрыли для доступа людей еще в 2000-е. Застроить сквер пытались ещё в «украинские» времена. По данным «Октагон», в 2019 году имение приобрела за 1,975 млрд рублей выкупила структура «Газпрома» — ООО «Эколого-туристический центр в Парковом».

«Это единственный открытый сквер в посёлке. И ему уже лет сто пятьдесят. Деревья не дикорастущие, а посаженные людьми, как маленький парк. Сосна Пиния, сосна Крымская, ливанский кедр, очень много кипарисов. И растут они довольно близко друг к другу. При СССР это был общественный сквер, за ним ухаживали. Сейчас здесь находится единственная поселковая детская площадка. Есть ещё одна, но она принадлежит детскому саду», — рассказала изданию жительница Паркового Галина Шишмарëва.

«Кто застройщик, мы не знаем. Один раз приезжала некая Наталья как их представитель, — и это всё, что мы знаем. Никаких документов не видели. Три дня назад они пробурили ямы и вставили столбы. По факту уже имеем огороженную зону. И уже который день там дежурим и днём, и ночью, чтобы они не натянули сетку. Это последний кусок земли, который у нас в посёлке ещё не огородили заборами», — говорит жительница Паркового Александра Медведева.

Строительные работы в сквере начались в марте 2021 года — неизвестные спилили деревья, в том числе 12 краснокнижных. При этом документов на ведение работ у застройщика нет, как и паспорта на объект. Три участка на территории сквера находятся в частной собственности с 2013 года, разрешенный вид деятельности для них — индивидуальное жилищное строительство, ещё один был отведён в аренду под строительство кафе.

«Участки находятся в зелёной зоне, и мнение администрации однозначно: это общественная территория — и должна таковой оставаться! Усматриваем возможные нарушения земельного законодательства при их выделении и очень надеемся, что надзорное ведомство разберётся в ситуации», — прокомментировала в Facebook Павленко.

Власти Ялты направили запрос в прокуратуру для проверки законности строительства в сквере. В прокуратуре не увидели оснований для принятий мер реагирования, сообщил «Октагон». В администрации Ялты также заверили, что собственник земельных участков приостановит все строительные работы на время курортного сезона. Достигнута устная договорённость о временной приостановке работ по ограждению арендованного земельного участка.

«В ближайшее время вопрос будет решаться в рамках переговоров власти с арендатором сугубо в нормативно-правовом поле Российской Федерации», — цитирует издание администрацию города.

Как сообщало ИА REGNUM, в ялтинском посёлке Форос жители протестуют против строительства на территории местного парка-памятника детского оздоровительного комплекса. Несмотря на то, что, по заверению властей, работы ведутся законно, в ситуацию вмешалась депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она направила обращение в Генпрокуратуру, в результате в марте было возбуждено уголовное дело о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.