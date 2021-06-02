Москва, , 18:14 — REGNUM Было бы интересно узнать, сколько чешских шпионов находилось в России на момент скандала вокруг Врбетице (Чехия) и сколько их сейчас. Вопросы на эту тему разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат привела сообщение чешского вице-премьера Яна Гамачека, возглавляющего МВД республики. Он заявил, что перед тем как власти Чехии обвинили Россию в причастности ко взрывам в Врбетице (17 апреля 2021 г.), Прагой была проведена серьёзная и спешная кадровая ротация.

Гамачек «Мы в эти последние пару дней до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями спецслужб, и мы делали всё, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать РФ] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [чтобы они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из России]».

Назвав это заявление Гамачека «мощным откровением», Захарова написала:

«Такую тему надо раскрывать, господа».

После чего она предложила чешским властям семь вопросом, первый из которых: «Сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось?». Кроме того, Захарова спросила: «Речь идёт о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах?»

Также российского дипломата заинтересовал вопрос, работали эти спецслужбисты «только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству». Ещё один вопрос: «Имели ли они при этом российское гражданство?»

Захарова «Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их «исчезновению»?»

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