Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума прошла панельная дискуссия «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов» с победителями, финалистами конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и губернаторами субъектов, принявших участие в пилотном проекте клуба — «Обучающие экспедиции».

На дискуссии Лидеры и губернаторы оценили современные методы принятия решений, основанные на вовлеченности жителей, а также поделились ожиданиями и результатами от проекта «Обучающая экспедиция».

Победитель конкурса «Лидеры России», руководитель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития России Татьяна Дьяконова отметила, чтоидея запуска проекта «Обучающие экспедиции» родилась на стыке двух запросов:«С одной стороны, мы заметили интерес и желание попробовать себя на государственной службе у участников конкурса «Лидеры России», а с другой — видели запрос на решение вопросов в регионах. Таким образом, появился проект, направленный на решение конкретной задачи, который нашел отклик у губернаторов».

Говоря о проекте «Обучающие экспедиции», онаподчеркнула:»Команда Лидеров работала по новой для России методологии «сервис-дизайн», ориентированной на запросы получателя государственной услуги, на жителя. Мы поняли, что иногда решения не требуют ни вливания дополнительных средств, ни ресурсов, а лишь вовлечения жителей, то есть, сопричастного проектирования».

Помимо основной задачи, решения конкретного регионального кейса, в рамках проекта была цель — создать «белую книгу» решений.

«Мы хотим, чтобы все наши наработки были доступны всем регионам страны. Губернаторы и их команды, Лидеры России и клуб «Эльбрус», готовы делиться и обмениваться решениями на благо России», — рассказала Татьяна Дьяконова.

По словам участников дискуссии, Лидеры России предлагали решения, которые могут быть масштабированы и на другие субъекты Российской Федерации.

«В Курской области вопрос укрупнения школ — насущная проблема, которая требует компромиссных решений и поиска общего языка со всеми участниками процесса. «Обучающая экспедиция» позволяет поднять проблематику с земли, узнать, чего боятся педагоги и родители, о чем думают школьники. На уровне администрации и профильных комитетов мы не доходили до всех участников процесса, а общение с жителями происходило по стандартной схеме. Я уверен, что проект клуба «Эльбрус» будет успешен — мы уже видим отклик жителей на изменения. Решения, выработанные Лидерами России в Курской области, могут быть распространены на другие субъекты, где присутствует такая же проблема», — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что"Обучающие экспедиции» — это взаимодействие по схеме win-win: «Лидеры, которые участвуют в конкурсе, получают возможность проверить себя, понять, что им действительно интересна государственная служба, увидеть сложности и трудности. Мы, с одной стороны, помогли Лидерам России получить опыт и определиться с выбором карьерной траектории, а с другой — использовали их потенциал и направили его в нужное русло».

Игорь Артамонов напомнил, чтоЛипецкая область — один из пяти регионов, в котором проходил пилотный проект по преодолению бедности.

«Мы хотели дать не рыбу, а удочку, внедрив такую меру поддержки, как социальный контракт. Однако жители неохотно пользовались услугой, поэтому перед Лидерами стояла четкая задача — понять причины и найти решения. По итогам «Обучающей экспедиции» количество социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, а удельный вес социальных контрактов, который предусматривает предпринимательскую деятельность, вырос до 35%. Мы с удовлетворением отмечаем, что совместная работа принесла плоды как для субъекта, так и для команды Лидеров в части получения нового опыта», — рассказал губернатор Липецкой области.

Благодаря «Обучающей экспедиции», идеи лучших управленцев страны соприкоснулись с бюрократическими механизмами — об этом на сессии говорил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Чиновнику необходима точка сборки, перезагрузка. У него в голове есть нужные знания — просто они разбросаны в инструкциях, регламентах и проверках. Анализируя обращения граждан в 2020 году, мы обнаружили большое количество нареканий на «неклиентоориентированность» в системе здравоохранения. Перед Лидерами стояла задача — эффективно сформировать медицинские услуги, упаковать всю медицинскую помощь по-человечески. Решения были найдены, я верю, что у нас получится их реализовать, и мы ответим на один из важных вопросов для нашего региона», — поделился Вадим Шумков.

В ходе сессии участники дискуссии отмечали роль интеллектуального волонтерства, которое успело стать визитной карточкой клуба Лидеров России «Эльбрус». По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, интеллектуальное волонтерство привносит новую ценность, меняя мотивацию эксперта: «Когда человек работает, не продавая совет, а отдавая его, и берет на себя ответственность за реализацию идеи, мы получаем принципиально другое качество результата. Это основная ценность проекта «Обучающая экспедиция» клуба «Эльбрус» и других проектов под эгидой АНО «Россия — страна возможностей».

В Камчатском крае перед Лидерами была поставлена непростая задача — разработать модели вовлечения жителей в благоустройство города.

«Вилючинск — особая точка, небольшой военный город, в котором концентрировано высокое качество человеческого капитала, при этом, люди не присваивают себе город и не считают его своим. Здесь Лидеры взяли на себя роль внимательного модератора между властью и жителями, которому все стороны признаются в своих «болях», что не так в городе. Главный вывод экспедиций на Камчатке — городскую среду делают люди. Уже сейчас сложились городские сообщества, которые реализуют простые и быстрые решения, выработанные Лидерами в ходе экспедиции. Библиотеки перезагружаются в социальные коворкинги, планируется проведение интересных новых мероприятий для жителей и многое другое. Для меня важно, чтобы лучшие практики страны, лучшие примеры развития городской среды и методологии проектирования были реализованы у нас, в Вилючинске. Мы в свою очередь готовы обмениваться опытом и распространять успешные практики», — рассказал Владимир Солодов.

Участники сессии также обсудили подходы и методы решения задач, которые использовали Лидеры в ходе экспедиции. Для решения задачи конкретного региона впервые был применен метод сервис-дизайна — способ создания проектов на основе анализа ожиданий пользователя.

Подводя итоги дискуссии, Алексей Комиссаров, модератор сессии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», поделился впечатлениями от проекта: «победители конкурса «Лидеры России» думают не столько о личном карьерном продвижении, но и о том, как сделать мир вокруг лучше. Это очень интересное направление, и у интеллектуального волонтерства есть большой потенциал для развития».

В конце сессии Татьяна Дьяконова представила и вручила губернаторам пять сигнальных экземпляров «белой книги» решений, сборник лучших инструментов и практик решений тех или иных проблем регионов, который можно использовать, как алгоритм для многих задач.