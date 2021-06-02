Москва, 2 июня 2021, 17:48 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие очень много молодых людей — Владимир Путин, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партии, победителями и участниками предварительного голосования.
Президент подчеркнул, что происходит серьезное обновление списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму.
Около трети победителей предварительного голосования «Единой России» — представители молодежи, обратил внимание аудитории Владимир Путин, назвав такой результат «очень хорошим показателем».
Владимир Путин также обратил внимание, что обновление списка кандидатов происходит за счет участия в предварительном голосовании волонтеров.
Напомним, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.