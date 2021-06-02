Москва, , 17:48 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие очень много молодых людей — Владимир Путин, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партии, победителями и участниками предварительного голосования.

Президент подчеркнул, что происходит серьезное обновление списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

Около трети победителей предварительного голосования «Единой России» — представители молодежи, обратил внимание аудитории Владимир Путин, назвав такой результат «очень хорошим показателем».

«Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед каким проблемами стоит страна. И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и принять участие в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также обратил внимание, что обновление списка кандидатов происходит за счет участия в предварительном голосовании волонтеров.

«Четвертого марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» говорили об огромном потенциале волонтерского, добровольческого корпуса, общественных организаций. Я уверен, что немало их представителей участвовали в предварительном голосовании «Единой России». Знаю, что обновление очень серьезное, свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии. Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право на то, чтобы представлять интересы граждан», — сказал глава государства.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру.

«В том числе, подтверждает, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику», — отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.