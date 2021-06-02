Мадрид, , 17:42 — REGNUM Верховный суд Испании признал право проституток на организацию своих профсоюзов, сообщает 2 июня издание El Pais со ссылкой на судебное решение.

По утверждению издания, речь идёт только о тех «труженицах секс-индустрии», которые работают индивидуальным порядком, без найма в бордели и иные структуры.

Таким образом, верховная судебная инстанция Испании удовлетворила апелляцию на решение, вынесенное Национальным высоким судом в 2018 году.

Тогда устав профсоюза проституток был признан недействительным, так как включал в себя упоминание о проституции по найму.

Напомним, в марте 2021 года несколько десятков «работников и работниц сферы сексуальных услуг» устроили демонстрацию в Брюсселе, заявив о финансовых проблемах из-за временного запрета властей на их деятельность во время пандемии коронавируса.

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