Кострома, 2 июня, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Https://kostromamitropolia.ru Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в окружении священнослужителей

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Священнослужитель сообщил, что чувствует себя «очень хорошо» и попросил прихожан понять, что прививка «не приближает нас к Богу и не удаляет от него». Каким препаратом вакцинировался митрополит и заражался ли он до этого SARS-CoV-2, не сообщается.

«Очень хорошо себя чувствую, никаких последствий у меня не было. Христианское вероучение совершенно никак не противоречит прививочной кампании. В прививках ничего от духовного вопроса нет, мы должны это понимать. Прививка не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. В ней нет никакой праведности и никакого греха»

Ранее в костромской семинарии состоялась встреча духовенства со специалистом Центра инфекционных заболеваний. В ходе неё митрополит обратил внимание священников на необходимость вакцинироваться от коронавируса в целях заботы о прихожанах храмов и церквей. По словам секретаря епархиального управления Валерия Бунтеева, «многие» священники Костромской епархии переболели COVID-19. Подсчёт переболевших и привившихся в епархии ещё ведётся. Поделятся ли священники цифрами с общественностью, не известно.