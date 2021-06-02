Москва, 2 июня 2021, 17:03 — REGNUM Экс-министр обороны Австрии (с 18 декабря 2017 г. по 3 июня 2019 г.) Карин Кнайсль включена в состав совета директоров Роснефти, сообщили 2 июня в пресс-службе компании.
Отмечается, что в новый совет директоров вошли 11 человек:
- Файзал Алсуваиди (представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Qatar University);
- Хамад Рашид Аль Моханнади (представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи);
- Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария));
- Роберт Дадли (консультант BP Russian Investments Ltd);
- Карин Кнайсль (доктор права, бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии);
- Бернард Луни (член совета директоров, главный исполнительный директор BP p.l.c.);
- Александр Новак (вице-премьер России);
- Максим Орешкин (помощник президента России);
- Ханс-Йорг Рудлофф (председатель правления Marcuard Holding);
- Игорь Сечин (главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть»);
- Герхард Шрёдер (председатель совета директоров Nord Stream 2 AG, председатель комитета акционеров Nord Stream AG).