Москва, , 17:03 — REGNUM Экс-министр обороны Австрии (с 18 декабря 2017 г. по 3 июня 2019 г.) Карин Кнайсль включена в состав совета директоров Роснефти, сообщили 2 июня в пресс-службе компании.

Отмечается, что в новый совет директоров вошли 11 человек: