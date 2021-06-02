Москва, , 16:26 — REGNUM Полученное от НАТО оружие Украине не поможет, уверен председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России Сергей Липовой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 2 июня.

«НАТО, конечно, предоставит Украине оружие, вот только оно ей совершенно не поможет. И дело даже не в том, что при любом проявлении агрессии в сторону России Украина будет моментально разобрана «по кирпичику», а в том, что она не сможет этим оружием воспользоваться. Судя по тому уровню коррупции, которая сейчас процветает в стране, предоставленное оружие вряд ли дойдет до армии ВСУ, а если и дойдет, то в таком состоянии, что применять его будет невозможно», — отметил эксперт.

Самое интересное, по его словам, что Северо-Атлантический Альянс это прекрасно осознает, и помогать Украине по-настоящему не торопится.

«Зачем ему такой хомут на шею? Гораздо проще устроить весь этот спектакль с учениями и «тайной» передачей оружия. Это всего лишь очередная провокация в адрес России, просто на другом уровне. Мы отвечаем адекватно — укреплением наших границ. Да, это демонстрация силы с обеих сторон, вот только Россия, в противоположность Западу, в игры не играет и серьезность своих намерений вполне готова продемонстрировать», — добавил Липовой.