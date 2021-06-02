Брюссель, , 15:31 — REGNUM Европейская комиссия одобрила План восстановления Молдавии, который предусматривает выделение на гранты, инвестиции и пакеты финансовой помощи на сумму €600 млн. Об этом 2 июня сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан на своей странице в соцсети Facebook.

«Лучшая новость, которую граждане Молдавии получили от Евросоюза с момента либерализации визового режима, — это план экономического восстановления на сумму €600 млн на следующие три года», — написал Мурешан.

Он сообщил, что инвестировать планируется в дорожную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Также план восстановления предусматривает поддержку малых и средних предприятий.

Мурешан добавил, что программа Еврокомиссии предполагает, что в Молдавии будут проведены реформы судебной системы и пересмотр бюджетной политики.