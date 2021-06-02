Москва, , 14:36 — REGNUM Борьбу с пандемией коронавируса и поставки вакцин от COVID-19 на Филиппины обсудил с главой данного государства Родриго Дутерте в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран по различным направлениям, которое предусматривает реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах.

«Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН», — уточняется в сообщении.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — также добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что применение российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрено минздравом Республики Маврикий.