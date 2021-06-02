Новосибирск, , 14:30 — REGNUM По предварительным данным, в некоторых регионах Сибирского федерального округа наблюдался спад рождаемости. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«По итогам первых трёх месяцев 2021 года в округе родилось 40,7 тыс. младенцев, что на 0,2% меньше, чем в январе — марте 2020 года», — уточнил региональный орган статистики.

Так, наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано на Алтае — на 8%.

Согласно данным Новосибирскстата, на Алтае в январе — марте 2021 года родилось 675 детей (92% к январю — марту 2019 года), в Туве — 1684 младенца (116,5%), в Хакасии — 1316 (103,8%), в Алтайском крае — 4665 (96,4%), в Красноярском крае — 7037 (100,3%), в Иркутской области — 6440 (97,6%), в Кемеровской области — 5482 (99,3%), в Новосибирской области — 6756 (100,4%), в Омской области — 4302 (100,1%), в Томской области — 2351 (100,9%).