Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Члены Сената США Джин Шахин и Роб Портман посетят Грузию, чтобы показать, что Вашингтон продолжает поддерживать Тбилиси. Об этом, как передаёт телеканал «Рустави 2», сообщила 2 июня журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Сенаторы выразили желание приехать и ознакомиться с развитием событий в Грузии. В повестке дня будет очень много вопросов. Визит сенаторов Шахин и Портмана это — демонстрация двухпартийной поддержки», — сказала Дегнан.

Она добавила, что в ходе визита сенаторы планируют провести ряд встреч с представителями руководства страны, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества.

Напомним, ранее глава МИД Грузии сообщил, что Шахин и Портман прибудут в Грузию 2 июня и пробудут в стране до 4 июня. Перед этим они посетили Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из США посетит Грузию