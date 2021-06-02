Киев, , 14:15 — REGNUM Для смены формата переговоров по урегулированию в Донбассе Украине надо сначала обратиться к США и добиться официального согласия Вашингтона на присоединение к процессу.

Об этом в интервью украинскому изданию УНН 2 июня заявил глава украинской делегации в контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нормандский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины, поэтому хотелось бы заменить его другим. Однако Зеленский не уточнил, как именно будет проходить такая «замена».

Кравчук заявил, что Украине в первую очередь надо точно договориться с США, чтобы там сказали, что дают согласие принимать «активное и непосредственное участие» в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны в Донбассе, а также возвращение Украине ее территорий.

«Если США сделают такое заявление, тогда нужно рассматривать этот вопрос в «нормандском формате»… такой вопрос должен быть решен консенсусом, вчетвером. Хотя я не вижу каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать США— самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира», — отметил он.

Первый президент Украины предположил, что Россия может выступить против этой инициативы, но тогда, подчеркнул Кравчук, ей надо объяснить, почему нет.

«Тогда станет очевидно, чего хочет Россия: Россия хочет войны… Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия», — уверен представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что в России не раз заявляли, что не видят смысла в смене «нормандского формата» и присоединению к переговорам по Донбассу других стран.