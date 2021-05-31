Киев, , 22:27 — REGNUM «Норманский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины, поэтому хотелось бы заменить его другим, заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет 31 мая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА REGNUM) не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с альянсом». Зеленский «Речь там (в «нормандском формате» — прим.) не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с альянсом».

По его словам, на переговорах «нормандской четвёрки» удалось добиться определённых успехов, но политика «осторожной дипломатии» — так Зеленский охарактеризовал действия Парижа и Берлина — не устраивает Киев, поскольку Франция и Германия «боятся называть Россию стороной конфликта».

Заявив, что власти Украины заинтересованы привлекать к решению их проблем страны Запада не только по вопросу войны в Донбассе, но и «по Крыму», и по «Северному потоку — 2», а также по вступлению Украины в НАТО, Зеленский сказал, что нужен новый формат, а «нормандский» стал бы «частью этой конструкции».

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