Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 13:41 — REGNUM Объекты газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. Об этом 2 июня заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.
Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода из России в Германию через Балтийское море, известного как «Северный поток — 2». В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.
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