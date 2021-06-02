Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Объекты газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. Об этом 2 июня заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Вчера (1 июня) была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», — сказал он на пленарном заседании бизнес-форума «День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода из России в Германию через Балтийское море, известного как «Северный поток — 2». В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

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