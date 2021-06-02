Сочи, Краснодарский край, 2 июня 2021, 13:39 — REGNUM Российское общество «Знание» и образовательный центр «Сириус» представили в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) лекцию Дмитрия Чернышенко об использовании олимпийского подхода к новой системе госуправления.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел лекцию о ценностях лидерства и командообразования при подготовке и проведении Олимпийских зимних игр «Сочи 2014». Основные элементы управления мегапроектом «Сочи 2014» легли в основу нового подхода к межведомственному взаимодействию в Правительстве РФ. Просветительская лекция — совместный проект общества «Знание» и образовательного центра «Сириус» — была презентована на всероссийском просветительском марафоне «Новое знание».
С лекцией вице-премьер выступил перед студентами Российского Международного Олимпийского Университета в Сочи, среди которых — участники Олимпийских игр, победители чемпионатов России и Европы, чемпионы и призеры всемирных универсиад, члены олимпийских и паралимпийских сборных, международных спортивных федераций, тренеры и инструкторы, менеджеры и волонтеры спортивных мероприятий, представляющие 16 стран мира. Участие в лекции также приняли члены молодежного совета при Главе города Сочи, городского студенческого совета и совета старшеклассников, финалисты городского профориентационного проекта «Дай порулить», лидеры волонтерских ячеек вузов и ссузов.
В рамках лекции"Олимпийский подход: как Олимпийские игры в Сочи повлияли на новую систему госуправления"Дмитрий Чернышенко рассказал, как создавались Игры, признанные Международным олимпийским комитетом «Лучшими играми для спортсменов». Мероприятие положило начало совершенно новому подходу к реализации глобальных проектов.
Уникальное видение и миссия Олимпиады в Сочи, графически изображенные в виде треугольника — самой устойчивой геометрической фигуры — получили название «русского бриллианта». Такой подход к визуализации целей и задач был признан одним из самых эффективных и активно используется Оргкомитетами Олимпиад по всему миру.
Как отметил Дмитрий Чернышенко, одной из самых важных задач при подготовке Олимпиады стало формирование команды.
Главный Операционный центр, в котором в режиме реального времени решались все ключевые вопросы, в период проведения Игр работал круглосуточно. Он объединил на своей площадке представителей всех задействованных госорганов и ведомств. Всего в подготовке к Олимпиаде приняли участие более 100 организаций.
Ректор РМОУ академик РАО Лев Белоусов отметил: «РМОУ является знаковым проектом — символом олимпийского наследия. В университете создан и функционирует Центр олимпийского наследия, включающий архив Олимпийских зимних игр «Сочи 2014» и Информационно-ресурсный центр, который содержит порядка 7500 экземпляров печатных изданий. РМОУ создает необходимые условия для проведения исследований в области олимпийского движения и спорта. Его выпускники, опираясь на полученные знания, востребованы в структурах российского и мирового олимпийского и паралимпийского движения. Опыт проведения столь масштабных спортивных состязаний как Олимпийские игры дает четкое понимание всех алгоритмов современной управленческой практики — он был успешно использован при создании наших обучающих программ».