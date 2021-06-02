Сочи, Краснодарский край, , 13:39 — REGNUM Российское общество «Знание» и образовательный центр «Сириус» представили в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) лекцию Дмитрия Чернышенко об использовании олимпийского подхода к новой системе госуправления.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел лекцию о ценностях лидерства и командообразования при подготовке и проведении Олимпийских зимних игр «Сочи 2014». Основные элементы управления мегапроектом «Сочи 2014» легли в основу нового подхода к межведомственному взаимодействию в Правительстве РФ. Просветительская лекция — совместный проект общества «Знание» и образовательного центра «Сириус» — была презентована на всероссийском просветительском марафоне «Новое знание».

С лекцией вице-премьер выступил перед студентами Российского Международного Олимпийского Университета в Сочи, среди которых — участники Олимпийских игр, победители чемпионатов России и Европы, чемпионы и призеры всемирных универсиад, члены олимпийских и паралимпийских сборных, международных спортивных федераций, тренеры и инструкторы, менеджеры и волонтеры спортивных мероприятий, представляющие 16 стран мира. Участие в лекции также приняли члены молодежного совета при Главе города Сочи, городского студенческого совета и совета старшеклассников, финалисты городского профориентационного проекта «Дай порулить», лидеры волонтерских ячеек вузов и ссузов.

В рамках лекции"Олимпийский подход: как Олимпийские игры в Сочи повлияли на новую систему госуправления"Дмитрий Чернышенко рассказал, как создавались Игры, признанные Международным олимпийским комитетом «Лучшими играми для спортсменов». Мероприятие положило начало совершенно новому подходу к реализации глобальных проектов.

Уникальное видение и миссия Олимпиады в Сочи, графически изображенные в виде треугольника — самой устойчивой геометрической фигуры — получили название «русского бриллианта». Такой подход к визуализации целей и задач был признан одним из самых эффективных и активно используется Оргкомитетами Олимпиад по всему миру.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, одной из самых важных задач при подготовке Олимпиады стало формирование команды.

«В подготовке Игр на финальном этапе было задействовано 70 тысяч человек. Все они пришли из абсолютно разных корпоративных культур, всех нужно было объединить общей миссией, создать собственную уникальную корпоративную культуру. Для этого была разработана система ценностей: «Действуй эффективно. Достигай результата. Сотрудничай. Проявляй уважение», — рассказал вице-премьер.

Главный Операционный центр, в котором в режиме реального времени решались все ключевые вопросы, в период проведения Игр работал круглосуточно. Он объединил на своей площадке представителей всех задействованных госорганов и ведомств. Всего в подготовке к Олимпиаде приняли участие более 100 организаций.

«Этот богатейший опыт, который мы накопили за семь лет подготовки к Олимпиаде, был использован в работе Правительства. Новый состав кабмина, определенный в начале 2020 года, начал свою работу с определения общей миссии, видения, целей и ценностей. В рекордные 30 дней был создан Координационный центр при Правительстве — общая площадка для взаимодействия всех государственных структур и ведомств, работа в котором ведется круглосуточно, невзирая на ведомственные барьеры. Все это — элементы олимпийского наследия, доказавшие свою эффективность и жизнеспособность», — подвел итог выступления Дмитрий Чернышенко.

Ректор РМОУ академик РАО Лев Белоусов отметил: «РМОУ является знаковым проектом — символом олимпийского наследия. В университете создан и функционирует Центр олимпийского наследия, включающий архив Олимпийских зимних игр «Сочи 2014» и Информационно-ресурсный центр, который содержит порядка 7500 экземпляров печатных изданий. РМОУ создает необходимые условия для проведения исследований в области олимпийского движения и спорта. Его выпускники, опираясь на полученные знания, востребованы в структурах российского и мирового олимпийского и паралимпийского движения. Опыт проведения столь масштабных спортивных состязаний как Олимпийские игры дает четкое понимание всех алгоритмов современной управленческой практики — он был успешно использован при создании наших обучающих программ».

«Для нашей молодежи такие лекции — ценный опыт. 2021 год в Сочи объявлен Годом молодёжи. Молодые люди могут применить все свои знания, умения, выразить себя в творчестве. Мы создаем все условия для их самореализации, профессиональной ориентации. Молодежь активно включена в социальную жизнь города. Отрадно, что Сочи до сих пор флагман волонтерского движения, зародившегося в нашем городе как раз благодаря подготовке и проведению Олимпийских и Паралимпийских Игр», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.