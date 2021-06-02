Рига, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о замене сразу 4 министров своего кабинета, решение связано с выходом из правящей коалиции партии «Кому принадлежит государство?» (KPV LV). Об этом сообщила пресс-служба правительства страны после встречи премьера с президентом Латвии Эгилом Левитсом.

Так, пост министра внутренних дел займет Мария Голубева (партия «Для развития/За!»), пост министра благосостояния — Гатис Эглитис (Новая консервативная партия), пост министра экономики — Янис Витенберга (Национальное объединение), пост министра образования и науки — Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).

В правящей коалиции Латвии остаются Новая консервативная партия, «Для развития/За», Национальное объединение и «Новое Единство».

До сих пор KPV LV в правительстве представляли два министра — министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича.