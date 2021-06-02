Таллин, , 13:18 — REGNUM Утверждения представителей Эстонской народной консервативной партии EKRE и ряда СМИ о том, что дело против бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика было сфабриковано госпрокуратурой, не соответствуют действительности.

Об этом генеральный прокурор республики Андрес Пармас заявил гостелевидению ETV. Он также отрицает предположения о том, что действия прокуратуры являлись выполнением политического заказа оппонентов EKRE.

Госпрокурор заявил, что его ведомство не занимается преследованием ни EKRE, ни какой-либо другой партии Эстонии.

Комментируя оправдательный приговор суда по делу о якобы домашнем насилии министра, Пармас заявил, что решение суда можно истолковать двояко: «Оправдательное решение суда основано на том, что в деле есть не устраненные сомнения. Так что и по оценке уездного суда деяние могло как произойти, так и не произойти».

Он назвал неуместными заявления сторонников Куузика о том, что обвинения против экс-министра являются заговором, а показания против него — слухами.

«По-моему, достойно исключительного сожаления, когда определенные политические силы в государстве упорно пытаются влиять на процесс правосудия. Это совершенно неуместно», — добавил генпрокурор Эстонии.

После возбуждения госпрокуратурой уголовного дела о якобы домашнем насилии в семье министра Куузика, Куузик под давлением общественности и политических оппонентов был вынужден уйти в добровольную отставку, хотя и отрицал факт насилия. Жена также отрицала какие-либо действия со стороны супруга. Дело было возбуждено по утверждениям постороннего свидетеля.

В начале июня нынешнего года Куузик был полностью оправдан.