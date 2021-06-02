Москва, , 12:59 — REGNUM Экономические взаимоотношения между Россией и Украиной сохраняются несмотря на сложную политическую ситуацию, основные покупатели российской продукции — крупные госкомпании и предприятия Украины. Об этом вице-премьер РФ Александр Новакзаявил в эфире телеканала «Россия 24».

Новак прокомментировал расследование в отношении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которому ставят в вину переговоры о поставках российских энергоресурсов. По словам вице-премьера, его удивила агрессивная риторика украинских властей в адрес Медведчука, который всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества России и Украины.

Торгово-экономический оборот между странами сохраняется, по итогам 2020 года он составил около $10 млрд. Из них $6,7 млрд приходится на товары, поставленные из России на Украину, отметил вице-премьер.

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Россия поставила Украине 9 млн тонн угля для металлургии и энергетики, около 3,5 млн тонн нефтепродуктов. Транзитом через украинскую территорию прошли около 13,5 млн тонн нефти и примерно 56 млрд кубометров газа. Обратным реверсом Украина закупила 16 млрд кубометров российского газа у европейских стран.

«Это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», — пояснил Новак.

Энергосистемы двух стран продолжают работу в синхронном режиме, в сложных ситуациях РФ и Украина выручают друг друга поставками электроэнергии. Основные покупатели российской продукции — это крупные госкомпании Украины, например, Центрэнерго и Энергоатом.

«В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский», — добавил Новак.

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