Москва, , 12:41 — REGNUM Задержания оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Алексея Пивоварова не связаны с политикой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», — сказал Песков.

Он также отметил, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, и переадресовал его правоохранителям.

Песков также подчеркнул, что данные задержания не имеют отношения к инвестиционному климату в стране.