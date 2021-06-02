Джакарта, , 12:41 — REGNUM Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Ганип Варсито заявил, что страна часто переживает стихийные бедствия, сообщает Kompas.

Согласно данным агентства, с начала года в Индонезии произошло 1364 стихийных бедствия. Среди природных катастроф преобладают наводнения, за которыми следуют торнадо и оползни.

С января по июнь 2021 года в Индонезии произошло 583 наводнения, 367 торнадо, 270 оползней и 102 природных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили о 161 землетрясении, произошедшем в индонезийской провинции в течение мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В индонезийской провинции произошло более 160 землетрясений за месяц