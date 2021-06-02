Калуга, 2 июня, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 июня. Днём ранее, 1 июня, в регионе было зарегистрировано 49 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 774 человек, 1 222 человек находятся на лечении, 34 211 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.