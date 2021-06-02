Москва, , 11:14 — REGNUM Российское правительство готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», который касается пребывания в стране иностранных дипломатов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 2 июня журналистам.

«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше», — сказал Рябков, но не уточнил, когда именно документ будет готов.

Так дипломат ответил на вопрос о «некомфортных сигналах» для США и добавил, что российская сторона в закрытом режиме уведомляет Вашингтон и о некоторых других «моментах».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о намерении РФ прекратить действие двустороннего меморандума 1992 года об «открытой суше». Он устанавливает уведомительный порядок для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания.

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