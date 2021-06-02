Калуга, , 10:51 — REGNUM На калужском предприятие «ПСМА Рус» стартовала сборка рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка уже появилась в российских дилерских салонах в шести комплектациях.

Внешний вид рестайлинговой модели Pajero Sport отличается от предшествующей версии светодиодными LED фонарями, хромированными элементами и новыми колёсными дисками. Габаритные размеры автомобиля составляют 4825×1815×1835 мм. Клиренс нового Mitsubishi Pajero Sport равен 218 мм.

В качестве силового агрегата у машины дизельный турбодвигатель рабочим объёмом 2,4 литра. С ним работает шестискоростная механическая либо восьмискоростная автоматическая трансмиссия.

Также для обновлённого авто доступен бензиновый мотор 3.0 MIVEC с восьмискоростной трансмиссией AT. Привод у автомобиля Super-Select 4WD-II.

Стоимость базовой комплектации обновлённого внедорожника равна 2 879 000 рублей, а самой дорогой — 3 769 000 рублей.

Ранее компания Mitsubishi Motors выпустила последнюю партию Pajero. Четвёртое поколение модели из 800 автомобилей в исполнении Final Edition было отправлено в Австралию. Стоит отметить, что в ряде стран мира продажи этих вседорожников прекратились в прошлом году.

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