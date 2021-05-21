Токио, , 08:52 — REGNUM Новое поколение Mitsubishi Outlander PHEV дебютирует в 2022 году. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Mitsubishi Outlander PHEV следующего поколения сможет проехать в электрическом режиме от 80 до 100 км пути. Стоит отметить, что у нынешнего поколения гибридного авто запас хода на аккумуляторе равен всего 54 км.

Также ожидается, что новое авто получит более продвинутую систему полного привода, оснащенную двунаправленной загрузкой.

Сейчас руководство Mitsubishi проводит серьёзную оптимизацию своего бизнеса с целью высвобождения средств на модернизацию автомобилей. Президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Такао Като ранее сообщил об уходе марки с некоторых рынков.

«Мы решили выйти из бизнеса по продаже новых автомобилей в 15 из 32 стран к 2023 году, в то же время, чтобы оптимизировать нашу продуктовую линейку», — сказал топ-менеджер.

Что же касается нового Outlander PHEV, то он вначале появится на авторынке Японии, а затем выйдет и на европейский рынок.

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi прекратила производство внедорожников Pajero, которые выпускались с 1981 года. Заключительная партия Pajero Final Edition из 800 машин была отправлена в Австралию.

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