Москва, , 10:23 — REGNUM Российскую ситуацию с ценами на продукты питания можно назвать стабильной только с очень большой натяжкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который объяснил рост цен не пандемией, а большим количеством ликвидности, напечатанной «кое-где», а также заявил, что ситуация с ценами на продукты питания достаточно стабильна.

«На цены влияют различные факторы, — сказала Долгова. — Среди них рост мировых цен на продовольствие, металлы, нефть, материалы для упаковки; рост издержек, в том числе на транспортировку; стремление участников рынка возместить свои затраты и получить прибыль; рост спроса, в том числе вызванный инфляционными ожиданиями; расходование на покупки денег, отложенных ранее на отпуск; курс рубля и другие».

Как полагает Долгова, ситуацию с ценами на продукты питания можно назвать стабильной с большой натяжкой.

«Показатели инфляции были ниже в апреле из-за высокой базы для расчётов и сравнений: в апреле 2020 года был скачок цен в связи с переходом на режим самоизоляции. В мае 2021, по данным Росстата, рост цен с начала года был выше, чем в 2020: 103,2% и 102,4% соответственно», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал Мантурова не игнорировать главный фактор, влияющий на рост цен, — произвол монополий.