Москва, , 10:17 — REGNUM Окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу 2020 года, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса, представил 2 июня на своем сайте Российский футбольный союз.

В заявку входят: вратари — Дюпин, Шунин, Сафонов; защитники — Кудряшов, Семёнов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Караваев, Жирков; полузащитники — Жемалетдинов, Черышев, Баринов, Мухин, Головин, Фомин, Ионов, Зобнин, Кузяев, Мостовой, Оздоев, (Алексей) Миранчук, Макаров; и нападающие — Соболев, Дзюба, Заболотный.

Отметим, матчи перенесенного на нынешний год Евро-2020 пройдут в период с 11 июня по 11 июля в нескольких городах и в том числе — в Санкт-Петербурге. В рамках группового этапа сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Дании (16 июня) и Финляндии (21 июня).