Москва, , 10:07 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили объявить в России бессрочную «водную амнистию» для дачников, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Если действует дачная амнистия, которая предполагает упрощенный порядок перевода домов на дачных участках в статус ИЖС, то надо как минимум продлить и водную амнистию, чтобы такие дома были обеспечены водой. Существующий набор правил не позволяет дачникам узаконить коллективный водозабор. В этой ситуации власти должны пойти людям навстречу», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Сейчас люди должны либо закрывать коллективные водозаборы и рыть по персональной скважине, либо сносить дома тех, кто оказался слишком близко к водозабору, либо просто платить неподъемные штрафы и оставаться без воды.

По мнению парламентария, предоставленная отсрочка на два с половиной года не поможет, надо либо смягчать требования к обустройству водозаборов, либо делать исключение для коллективных скважин, обустроенных до определенного срока.