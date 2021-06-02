Джакарта, , 08:48 — REGNUM Агентство по вопросам занятости и социального обеспечения Индонезии подготовило компенсации пострадавшим при пожаре на пассажирском корабле KM Karya Indah, сообщает Antara.

В связи с произошедшим инцидентом агентство предоставит пострадавшим пособия по социальному обеспечению.

Напомним, на момент инцидента на судне находились 14 членов экипажа и 181 пассажир, в том числе 155 взрослых, 22 ребенка и 4 пожилых человека. Никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы.

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