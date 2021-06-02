Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Встреча с президентом России Владимиром Путиным необходима его американскому коллеге Джо Байдену для того, чтобы Вашингтон смог понять намерения Москвы. Об этом 2 июня сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представительницы Белого дома, Вашингтон считает такую встречу жизненно важной частью защиты интересов Америки, а не «наградой Москве».

«Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — заявила она, отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение такой встречи на фоне сообщений о том, что к кибератаке на компанию JBS якобы причастна группа хакеров из РФ.

«Прямой разговор с президентом Путиным — это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России», — добавила Жан-Пьер.

Также она указала, что американскому лидеру необходимо сесть за стол переговоров с российским президентом для того, чтобы определить позиции США в отношениях с Россией, сделать попытку разрешить разногласия и найти сферы, где две стороны смогут «добиться прогресса».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Москве нет иллюзий относительно возможных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но сам факт такого разговора является важным.