Ростов-на-Дону, 2 июня, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону во время ночного ливня затопило подъезд многоквартирного дома. К ликвидации последствий дождя привлекли спасателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 июня.

ГУ МЧС России по Ростовской области К откачке воды привлеки спасателей

Сообщение об инциденте на проспекте Ленина поступило в экстренные службы в 5:00 мск. Сильный дождь спровоцировал подтопление придомовой территории девятиэтажного жилого дома. Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров, уточнили в ведомстве.

К откачке воды привлекли 23 человека и девять единиц техники.