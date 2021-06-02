Москва, , 07:45 — REGNUM Обвинительный приговор в отношении первого губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда президента в ДФО, министра по развитию Дальнего Востока, топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» Виктора Ишаева вступил в силу. Адвокаты условно осужденного бывшего высокопоставленного чиновника отозвали апелляцию из Мосгорсуда, в которой просили его оправдать, пишет ТАСС.

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Мосгорсуд прекратил рассмотрение жалобы защиты Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

Адвокаты второго фигуранта уголовного дела — экс-директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова практически сразу после вынесения приговора заявляли, что Кондратов не намерен обжаловать обвинительный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ишаев 17 февраля 2021 года признан виновными. С 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства госкомпании в Хабаровском крае. Кондратов признал свою вину.

Сам Ишаев заявил, что своей вины не признал. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тыс. рублей с испытательным сроком в пять лет.