Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Стример Dream признался, что он действительно обманул поклонников игры Minecraft во время трансляций «спидранов» (скоростное прохождение игр). Об этом 2 июня сообщил портал Kotaku.

Геймер, ранее отчаянно споривший с теми, кто сомневался в его честности, отметил, что он сделал это не специально и до определённого момента был уверен в своей правоте. Dream рассказал, что когда они с приятелями только начали записывать видео «забегов» в версии Minecraft 1.16, то наняли программиста, который помог с созданием необходимых модов (модификаций игры).

Выяснилось, что один из них действительно увеличивал частоту появления важных врагов и предметов. В какой-то момент Dream понял, что это дополнение всё же было включено в его версию Minecraft в декабре 2020 года, хотя в тот момент он был уверен в обратном.

Для справки: Dream в начале 2020 года запустил на YouTube сериал Manhunt. После того, как некоторые зрители усомнились в том, что его «спидраны» возможны в обычной версии Minecraft, стример вступил с ними в спор, в ходе которого он публиковал сложные расчёты и графики.

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