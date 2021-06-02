Копенгаген, , 04:28 — REGNUM Датская компания LEGO Group анонсировала онлайн-мероприятие Legocon. Публикацию она разместила 1 июня на своей twitter-странице.

Производитель конструкторов отметил, что Legocon будет представлять собой онлайн-конвенцию и станет первым подобным мероприятием в истории компании. Трансляция состоится 26 июня 2021 года, она будет вестись из развлекательного центра LEGO House, расположенного в датском городе Биллунн.

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1399675803093417984

В мае 2021 года ИА REGNUM сообщило, что LEGO выпустила набор по мотивам популярного сериала «Друзья». Конструктор будет состоять из 2048 деталей, в него также будут входить 7 фигурок персонажей.

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