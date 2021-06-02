Нью-Дели, , 04:10 — REGNUM Выпуск первой для Индии партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» разрешила Центральная лаборатория лекарственных средств индийского города Касаули, 1 июня сообщило издание The Economic Times.

Она будет произведена компанией HETERO Biopharma в городе Хайдарабад для проведения третьего этапа клинических исследований. Для испытаний потребуется два месяца. После этого в стране может быть запущено массовое производство вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Panacea Biotec заключили соглашение о производстве на территории Индии 100 млн доз «Спутника V» ежегодно. 1 июня в Индию была доставлена третья по счету партия этой вакцины.

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